В калининградском офшоре зарегистрировали 30 участников

В калининградском офшоре на острове Октябрьском зарегистрировали 30-го участника, международную компанию ООО «Огмент Инвестментс Лимитед». Об этом сообщается на официальном сайте корпорации развития региона.

Сейчас в реестр участников включены 11 международных компаний с организационно-правовой формой общества с ограниченной ответственностью, 17 — в форме акционерного общества, один международный фонд и одна организация в форме публичного акционерного общества, передает Калининград.Ru.

Напомним, зарубежные компании, сменившие иностранную прописку на российскую, смогут работать по корпоративному праву государства прежней регистрации. Речь идет о тех, кто будет осуществлять предпринимательскую деятельность в специальных административных районах России (САР, офшоры) — на островах Русском и Октябрьском (Владивосток и Калининград).