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В смертельном ДТП под Челябинском машину разорвало пополам

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Фото: соцсети
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В ДТП в Челябинской области погиб водитель автомобиля, который при столкновении с другой машиной разорвало пополам. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил сайт kp.ru.

Авария произошла накануне вечером недалеко от озера Еловое на 8-м км трассы Миасс-Чебаркуль. 29-летний водитель Honda Civic не справился с управлением на мокрой дороге и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Tahoe. В результате столкновения автомобиль Honda разорвался пополам, водитель погиб на месте. 43-летний водитель второй машины серьезных травм не получил, но был госпитализирован.

По данным ГИБДД, погибший водитель ранее привлекался за нарушение ПДД. Смертельная авария произошла в условиях дождя, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, отмечает телеканал «Звезда».

4 июля сообщалось, что в ГИБДД спрогнозировали нулевую смертность на платных трассах РФ к 2024 году. По словам руководителя ГИБДД России Михаила Черникова, в 2019 году смертность на платных трассах «Автодора» снизилась на 20%, а число ДТП сократилось на 8%.

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