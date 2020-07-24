В смертельном ДТП под Челябинском машину разорвало пополам

В ДТП в Челябинской области погиб водитель автомобиля, который при столкновении с другой машиной разорвало пополам. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил сайт kp.ru.

Авария произошла накануне вечером недалеко от озера Еловое на 8-м км трассы Миасс-Чебаркуль. 29-летний водитель Honda Civic не справился с управлением на мокрой дороге и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Tahoe. В результате столкновения автомобиль Honda разорвался пополам, водитель погиб на месте. 43-летний водитель второй машины серьезных травм не получил, но был госпитализирован.

По данным ГИБДД, погибший водитель ранее привлекался за нарушение ПДД. Смертельная авария произошла в условиях дождя, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, отмечает телеканал «Звезда».

4 июля сообщалось, что в ГИБДД спрогнозировали нулевую смертность на платных трассах РФ к 2024 году. По словам руководителя ГИБДД России Михаила Черникова, в 2019 году смертность на платных трассах «Автодора» снизилась на 20%, а число ДТП сократилось на 8%.