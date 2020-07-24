Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
СМИ сообщили о скором начале авиасообщения между Россией и Белоруссией
Мир
Захарова заявила о продолжении работы по возвращению россиян на родину
Мир
Москва заверила в отсутствии угроз из-за испытания спутника Минобороны
Экономика
Собянин заявил о набирающей обороты торговле в Москве
Экономика
Центробанк улучшил прогноз по спаду ВВП России в 2020 году

Археологи в Омской области нашли наконечник стрелы возрастом 12 тыс. лет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омской области археологи обнаружили уникальные объекты, которые могут существенно повлиять на представление о заселении региона в древности. Ученые нашли наконечник стрелы и останки лошади в слое, которому более 12 тыс. лет.

Раскопки велись на территории памятника эпохи позднего палеолите Черноозерье II в Саргатском районе. Объект длительное время интересовал археологов. В ходе раскопок ученые дошли до слоя, который датируется 10,5 тыс. лет до нашей эры. Специалисты нашли фрагменты челюсти и ребра травоядного непарнокопытного животного, предположительно, лошади. Об этом сообщает ИА «Город55».

Кроме того, обнаружен фрагмент нуклеуса. Это осколок камня, находящегося на стадии первичного раскалывания при производстве орудий. Также был найден наконечник стрелы, поврежденный при столкновении с твердым предметом.

Ранее сообщалось, что команда археологов из нескольких стран обнаружила в Ирландии огромный комплекс древних храмов. Специалисты предполагают, что постройки относятся к железному веку.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020