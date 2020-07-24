Археологи в Омской области нашли наконечник стрелы возрастом 12 тыс. лет

В Омской области археологи обнаружили уникальные объекты, которые могут существенно повлиять на представление о заселении региона в древности. Ученые нашли наконечник стрелы и останки лошади в слое, которому более 12 тыс. лет.

Раскопки велись на территории памятника эпохи позднего палеолите Черноозерье II в Саргатском районе. Объект длительное время интересовал археологов. В ходе раскопок ученые дошли до слоя, который датируется 10,5 тыс. лет до нашей эры. Специалисты нашли фрагменты челюсти и ребра травоядного непарнокопытного животного, предположительно, лошади. Об этом сообщает ИА «Город55».

Кроме того, обнаружен фрагмент нуклеуса. Это осколок камня, находящегося на стадии первичного раскалывания при производстве орудий. Также был найден наконечник стрелы, поврежденный при столкновении с твердым предметом.

Ранее сообщалось, что команда археологов из нескольких стран обнаружила в Ирландии огромный комплекс древних храмов. Специалисты предполагают, что постройки относятся к железному веку.