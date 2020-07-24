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Экс-чиновник Генпрокуратуры признал вину в насилии над полицейским

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Фото: РЕН ТВ
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Бывший сотрудник Генпрокуратуры Игорь Мыльников признал вину в насилии над полицейским. Он попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке, сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу, 24 июля.

Мыльникова обвинили по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), передает ТАСС.

30 июня Мыльникова, занимавшего должность замначальника одного из управлений, уволили из Генпрокуратуры.

Скандал разразился после того, как в интернете появилась видеозапись, на которой запечатлено, как прокурор фамильярно обращается к полицейскому, остановившему его автомобиль, которым он управлял в нетрезвом виде. Прокурор ударил патрульного рукой и ногой. В результате агрессивного мужчину повалили на пол, затем видео прерывается, пишет «Газета.ру».

Особый порядок рассмотрения дела возможен при признании вины по согласию сторон. В этом случае наказание не может превышать 2/3 от максимального.

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