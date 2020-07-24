Новые карусели и деревья появятся в парке Находки

В Находке (Приморский край) в 2020 году благоустроят городской парк. Обновление ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

После изменений в парке появятся уличные спортивные тренажеры, площадки для воркаута, лабиринты, карусели, качели, игровые и спортивные комплексы. Оборудование уже прибыло в город и ждет установки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сейчас на территории идут ландшафтные работы. Украшением парка станет альпинарий с натуральными валунами, которые в свою очередь послужат фоном для лилейников, хост, ирисов, вербейников. Также здесь высадят 90 берез, клены, сосны, а вдоль пешеходных дорожек уже высадили около 900 кустов гортензии и спиреи.

Открыть парк для посещений планируется в сентябре. По всей его площади расположат декоративные фонари.

Зампредседателя краевого правительства Елена Пархоменко отметила, что Находка входит в число лидеров по благоустройству дворовых и общественных территорий среди муниципалитетов региона. В этом году в городе благоустроят еще два общественных пространства.