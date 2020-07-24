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Захарова назвала неосуществимыми планы США поссорить Китай и Россию

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Западные государства во главе с США намереваются столкнуть Россию и Китай в публичной сфере, но их попытки не увенчаются успехом. Об этом заявила в пятницу, 24 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Они пошли в своих заявлениях еще дальше. Теперь это не просто агрессивная риторика, подкрепленная не менее агрессивными действиями, но теперь это попытка спровоцировать некое столкновение в публичной сфере России и Китая. И вот это, я вас могу заверить, у них не получится», — указала Захарова в ходе консультаций по информационной проблематике на уровне официальных представителей внешнеполитических ведомств РФ и КНР.

Захарова отметила, что совершенствование взаимодействия в медийной сфере остается актуальным, учитывая, что основной мишенью информационной войны стали Россия и Китай.

Представитель российского МИДа подчеркнула, что укрепление равноправного партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем является приоритетом внешней политики РФ. «Этот курс носит устойчивый, долгосрочный характер, отвечает задачам укрепления добрососедства и обеспечения развития России и Китая», — сказала она.

Ранее, 18 июля, глава Пентагона Марк Эспер призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая.

Руководитель военного ведомства отметил, что Россия является «мировым нарушителем спокойствия», хотя и представляет собой «чуть менее сложную задачу, чем Китай».

Эспер заявил, что стремление Китая вытеснить США «из региона и желательно с мировой арены» очевидно для Вашингтона.

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