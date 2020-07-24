Технологию биологической очистки водоемов применили в Самаре

Озеро в парке Металлургов в Самаре приведут в порядок с помощью технологии биологической очистки водоемов. Эксперимент с использованием нового препарата стартовал в 2020 году.

Впервые технологию применили на озере в сквере «Родничок надежды». Водоем очищают с помощью микроводоросли хлореллы. Работы продолжились на озере в парке Металлургов, куда вылили около 100 л препарата. Об этом сообщает НИА «Самара» со ссылкой на «63.ру».

Микроводоросль способна выделять кислород. Благодаря этому рыбы в водоеме ведут себя активнее и лучше размножаются. При этом водоросль выступает кормовой базой для ряда видов, в том числе толстолобиков и карасей.

Также расчистка водоемов ведется в механическом режиме. По данным администрации, за июнь из озер изъяли более 60 кубометров водорослей.

Добавлять хлореллу в озеро в парке Металлургов планируют еще в августе. Специалисты будут постоянно отслеживать состояние воды.