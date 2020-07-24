Телеканал «78» запускает новые проекты

Главный городской канал Санкт-Петербурга работает без отпуска и каникул, и, более того, запускает новые проекты! Что же смотреть на Телеканале «78» этим летом?

Для тех, кто пока не решил, как отдыхать в этом году, с 25 июля стартует новый проект Феликса Невелева «Хочу в отпуск!». Каждую субботу в 10:10 Феликс будет рассказывать о том, как интересно и с пользой провести время, не покидая границы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В качестве «разведчика» выступит его соведущая Даша Александрова, которая на себе опробует все неожиданные, но законные варианты развлечений в городе и окрестностях!

А с 27 июля депутаты Санкт-Петербурга вместе с нами выйдут на улицы города, чтобы решать проблемы жителей. Программа «Народный контроль» будет выходить на Телеканале «78» по будням в 16:00. В студии вместе с экспертами работает ведущий Сергей Фадеев, в то время как муниципальные депутаты и депутаты Законодательного собрания отправляются на улицы города, чтобы в прямом эфире решить насущные вопросы жителей. Не вывозят мусор? Выселяют из квартиры? Или возле дома появилась незаконная постройка? «Народный контроль» найдет решение!

Также в эфире канала все лето остаются и уже любимые зрителями программы, среди которых «Полезное утро», «Середина дня», «Телекурьер», «Семейная программа», «Открытая студия», «Городовой» и другие. И, конечно, ежедневно Телеканал «78» делится самыми быстрыми, актуальными и проверенными новостями в программе «Известия 78».

Телеканал «78» – главный городской Телеканал Санкт-Петербурга. Качественное городское телевидение с актуальной повесткой. 60% вещания телеканала – это прямой эфир, программы собственного производства занимают 80%. Два года подряд Телеканал «78» признан лучшим региональным телеканалом страны (премия «Золотой луч»), дважды финалист «ТЭФИ-Регион» и обладатель множества наград за авторские программы и эфирное оформление. Помимо высокой цитируемости, телеканал стабильно держит долю 1,2% и входит в ТОП-3 региональных телеканалов страны (по данным НАТ).