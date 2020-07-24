На финале Кубка России пройдет шоу-матч между киберфутболистами и звездами большого футбола

26 июля в комплексе Yota Arena в Москве пройдут матчи финала Кубка России по интерактивному футболу 2020. Турнир организован Российским футбольным союзом при поддержке Федерации компьютерного спорта России и проходит по игре FIFA 20 в режиме Ultimate Team в двух дивизионах: Playstation 4 и Xbox One.

Расписание финального дня:

12:00 – Открытие. Полуфиналы в дивизионах Xbox и PlayStation 4;

15:00 – Шоу-матч между киберфутболистами и звездами большого футбола;

16:00 – Финалы в дивизионах Xbox и PlayStation 4;

19:00 – Матч за 3 место Кубка России;

20:30 – Финал Кубка России. Церемония награждения.

Участники финала: Андрей «Timon» Гурьев, Даниил «xAbeldos» Абельдяев, Павел «Plant_worker» Скуратов, Антон «anthonyboness» Костин, Роберт «Ufenok77» Фахретдинов, Степан «FunkBraza» Михович, Антон «el_lyftinho» Кленов и Гура «HighLight90» Михаил.

В турнире также примут участие звезды большого футбола, среди которых будут Алексей Смертин, Дмитрий Сычев, Руслан Пименов и Дмитрий Сенников. А также Лина Якупова и Вероника Куропаткина – футболистки сборной России и ФК «Локомотив».

Призовой фонд турнира составляет 1 миллион рублей, из которых 500 тысяч рублей получит обладатель Кубка России, 300 тысяч рублей – серебряный призер, 200 тысяч рублей – бронзовый призер турнира.

Финал Кубка России по интерактивному футболу 2020 пройдет без зрителей из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Трансляции, новости и информация о ходе турнира будут доступны в официальных группах РФС и ФКС России в социальных сетях: https://vk.com/teamrussia_efootball, https://vk.com/teamrussia, https://vk.com/resf, https://www.facebook.com/russianesf и https://ok.ru/resf.