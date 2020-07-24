BMW выпустила лимитированную версию BMW X7

Немецкая компания BMW представила эксклюзивную версию внедорожника BMW X7, которая называется Dark Shadow Edition. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба бренда.

Ключевая особенность автомобиля — новый цвет кузова «Морозный Арктический Серый металлик», созданный в ателье BMW Individual. Кроме того, стойки кузова, наружные зеркала, а также решетка радиатора отделаны черным хромом.

В список стандартного оборудования автомобиля входит кожаное спортивное рулевое колесо и сиденья с электрорегулировкой и памятью для водителя и переднего пассажира. На российском рынке BMW X7 Dark Shadow Edition доступен в 7-местном варианте.

В России стоимость BMW X7 Dark Shadow Edition начинается от 11,8 млн рублей.

3 июля сообщалось, что BMW представила в России купе BMW 420d xDrive Coupe в специальном исполнении M Sport Pro Shadow Edition.