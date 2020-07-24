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Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Патриарх Кирилл в пятницу, 24 июля, утвердил решение Епархиального суда Екатеринбургской епархии, который 3 июля признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении священнической присяги и постановил лишить его сана.

Решением суда были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена. Кроме этого, в решении суда было отмечено, что Сергий открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения.

В заключительной части судебного решения отмечается, что «своими действиями схиигумен Сергий (Романов) нарушил присягу при поставлении в пресвитерский сан, которую подписал 24 декабря 2001 года».

16 июня сообщалось, что схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и собрал казаков охранять территорию.

Первое заседание епархиального суда по делу схиигумена прошло 15 июня, однако рассмотрение деятельности священника пришлось перенести на 26 июня из-за того, что он, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание, не ответив на вопросы по существу. На второе заседание клирик не явился, в связи с чем его перенесли на 3 июля.

27 мая епархиальные власти запретили Сергия в служении, из-за того что он записал видео, на котором призывал граждан не соблюдать карантинный режим, а ситуацию с коронавирусом назвал «псевдопандемией».

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