В РФ могут ввести пенсионный налоговый вычет

Альянс пенсионных фондов предлагает ввести пенсионный налоговый вычет — проект направлен на рассмотрение ЦБ. Получить отчисления смогут те, кто самостоятельно копит пенсию. Ежегодно гражданам будут возвращать до 52 тыс. рублей. Авторы инициативы считают, что новая услуга станет стимулом для открытия индивидуальных инвестиционных счетов. Эксперты, в частности специалисты института соцполитики, парируют: не стоит ждать бума добровольных пенсионных вкладов. Люди будут озабочены текущими расходами. Подробнее о пенсионном вычете читайте на сайте IZ.RU.