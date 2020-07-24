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В Карелии людей хоронили в лесу из-за отсутствия мест на кладбище

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В городе Медвежьегорске на кладбище закончились места, из-за чего умерших людей хоронили в лесу. Информацию об этом подтвердила прокуратура, проводившая проверку по факту происходящего.

В надзорном ведомстве подтвердили, что мест на погосте практически не осталось. При этом границы территории не определены, а другого кладбища в городе нет.

Кроме того, выяснилось, что в районе нет специализированных служб по вопросам похоронного дела, а эти полномочия не возложены ни на одно муниципальное предприятие, пишет ИА «Карелinform».

По иску прокуратуры суд обязал городскую администрацию организовать службу по вопросам похоронного дела. Мэрии также поручено установить границы старого кладбища и создать новое.

Медвежьегорскому центральному лесничеству внесено представление, поскольку учреждение не знало о том, что на территории земель лесного фонда хоронят людей. Четыре должностных лица лесничества привлекли к дисциплинарной ответственности.

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