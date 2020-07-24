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За сутки в России выявили 5 811 случаев заболевания COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За минувшие сутки в России выявили 5 811 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом 24 июля сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 5 811 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1477 (25,4%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что за последние сутки 8444 пациента побороли болезнь, 154 — скончались. Таким образом, за все время пандемии в России выявлено 800 849 случаев заболевания COVID-19, 588 774 пациентов выздоровели. Зафиксировано 13 046 летальных исходов.

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Ранее 24 июля сообщалось, что за последние сутки специалисты Роспотребнадзора провели 299 тыс. тестов на коронавирус.

Общее число проверок, проведенных за всё время распространения инфекции, превысило 26,3 млн.

Под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются 366 373 человека.

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Информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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