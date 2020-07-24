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Внук Кусто построит подводный аналог МКС

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Фото: TASS/Zuma/Luiz Rampelotto
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Акванавт Фабьен Кусто, который приходится внуком легендарному исследователю Жак-Иву Кусто, намерен построить подводный аналог Международной космической станции (МКС).

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По информации CNN, Кусто в сотрудничестве с дизайнером Ивом Беаром представил концепт двухэтажного строения Proteus площадью 1,2 кв км., которое планируется расположить на дне Карибского моря у берегов острова Кюрасао.

Предполагается, что на подводной станции смогут находиться до 12 человек. Также там будет лаборатория для ученых, теплица для выращивания овощей и даже оборудование для просмотра видео.

«Исследование океана в тысячу раз важнее для нашего выживания, для нашего будущего, чем эгоистичное исследование космоса. Это наша система жизнеобеспечения, в первую очередь благодаря ей мы существуем», — заявил Кусто.

Для постройки Proteus, согласно его оценкам, понадобится $135 млн и три года. На данный момент защитник океана собирает средства для финансирования своей инициативы.

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