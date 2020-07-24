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Межрегиональные автобусные маршруты вернули в Барнауле

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Из Барнаула в Кемерово и Междуреченск снова начнут ходить автобусы. Кузбасс, в свою очередь, вновь открывает автобусное сообщение с Белокурихой.

Автобусы между регионами не ходили с апреля из-за режима самоизоляции. Все 10 автобусных рейсов, которые связывали Алтайский край и Кемеровскую область отменили по инициативе властей Кузбасса.

Как пишет altapress.ru со ссылкой на министерство транспорта Алтайского края, 25 июля возобновятся ежедневные поездки автобусов по маршруту Барнаул – Междуреченск и Барнаул – Кемерово.

С 13 июля рейсы Барнаул – Красноярск стали более частыми – добавили автобусы по понедельникам и средам. Таким образом, из Барнаула в Красноярск можно уехать каждый день.

С 4 июня возобновилось автобусное сообщение между Барнаулом и Томском с заездом в Толмачево.

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