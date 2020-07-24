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Ливни в Дагестане и Марий Эл нарушили дорожную инфраструктуру

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Сель повредил мост в дагестанском посёлке Хитаб. Деревня отрезана от сообщения с другими населёнными пунктами. Селевые потоки повредили несколько домов. Сход потока грязи и камней спровоцировали сильные дожди.

Сильные ливни превратили дороги в Йошкар-Оле в глубокие реки. Горожане вооружились резиновой обувью, чтобы добраться до дома. Некоторые автомобили не смогли преодолеть водную преграду и заглохли.

Потопы в столице Марий Эл — острая проблема каждый год. Всё потому, что на многих улицах города отсутствуют ливневые канализации.

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