Ливни в Дагестане и Марий Эл нарушили дорожную инфраструктуру

Сель повредил мост в дагестанском посёлке Хитаб. Деревня отрезана от сообщения с другими населёнными пунктами. Селевые потоки повредили несколько домов. Сход потока грязи и камней спровоцировали сильные дожди.

Сильные ливни превратили дороги в Йошкар-Оле в глубокие реки. Горожане вооружились резиновой обувью, чтобы добраться до дома. Некоторые автомобили не смогли преодолеть водную преграду и заглохли.

Потопы в столице Марий Эл — острая проблема каждый год. Всё потому, что на многих улицах города отсутствуют ливневые канализации.