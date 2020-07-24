Учёные обнаружили активную утечку метана у Антарктиды

Учёные Орегонского университета обнаружили первую активную утечку метана в море Росса у берегов Антарктиды. Впервые газ на здешнем морском дне заметили в 2011 году. Есть версия, что метан может высвобождаться из-за потепления океана (впрочем, по словам биологов, пока вода в этом районе недостаточно нагрелась). Как объясняют исследователи, метан обычно поглощает сообщество микробов. Организмы препятствуют выбросу газа в атмосферу. Но микробы в море Росса по какой-то причине не успели подстроиться под новые условия — когда 9 лет назад в воде появился метан. Неправильная реакция микробов на газ беспокоит биологов. Точную причину утечки метана и странного поведения микроорганизмов предстоит выяснить.