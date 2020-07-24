Гоночный комплекс «Игора Драйв» готов к открытию сезона 25 июля

Гоночный комплекс комплекс «Игора Драйв» готов к открытию сезона. 25 июля стартует второй этап Российской серии кольцевых гонок. Пройдут соревнования в статусе чемпионата, кубка и первенства страны. Российская серия кольцевых гонок проводится более 60 лет. На старт выйдут более 100 пилотов на авто различного класса. Борьба за победу пройдёт на трассе длиной 4086 м. Трек включает 14 поворотов и 17-метровый перепад высоты. Соревнования пройдут в семи классах. Пилоты уже начали тренировки перед квалификацией.