Пассажирский лайнер Ирана перехватили истребители США

К пассажирскому лайнеру Ирана приблизились истребители — в этот момент он пролетал в небе над Сирией. Как сообщают иранские СМИ со ссылкой на пилотов, летчики военных самолетов представились как американцы. Истребители подошли на расстояние около 100 м. Воздушное судно стало лавировать и попыталось уйти от столкновения. Во время маневра три пассажира пострадали, им понадобилась госпитализация. Известно, что травмы получили некоторые члены экипажа. Самолет летел из Тегерана в Ливан. К настоящему моменту лайнер приземлился в аэропорту Бейрута.