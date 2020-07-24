В Подмосковье в ДТП погибли два человека

Автомобильная авария с участием фуры произошла на юго-востоке Московской области. В результате погибли два человека, сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 24 июля.

Легковой автомобиль и фура столкнулись на 5-м километре дороги Панино — Малино в Раменском. Погибли мужчина и женщина, еще один человек был госпитализирован с ранением.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

23 июля сообщалось, что крупное ДТП с участием тягача и двух легковых автомобилей произошло в Хабаровске.

Nissan Sunny, выезжая с прилегающей территории с левым поворотом, нарушая правила, столкнулся с тягачом Volvo FM-TRUCK. После удара грузовик и легковой автомобиль продолжили неконтролируемое движение и столкнулись с Nissan Tiida Latio. В результате ДТП 78-летняя пассажирка Nissan Sunny скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи, 79-летнего водителя госпитализировали с многочисленными травмами.