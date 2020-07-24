Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ

Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.

Документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в апреле. Он предусматривает разрешение на вступление в российское гражданство без отказа от имеющегося и сокращение сроков нахождения на территории РФ для его получения.

Так, теперь иностранцы, находящиеся в браке с гражданином РФ, лица, имевшие гражданство СССР и проживающие на территории бывших советских республик, а также иностранцы, у которых один из родителей имеет гражданство РФ и проживает на российской территории, смогут подать заявление на получение гражданства России, не предоставляя данные о доходах и не подтверждая проживание в РФ сроком не менее трех лет.

Закон должен упростить процедуру получения российского гражданства для русскоговорящих соотечественников и граждан бывших советских республик, проживающих в РФ.

Кроме того, граждане Белоруссии и Украины смогут получать российское гражданство без сдачи обязательного экзамена по русскому языку.