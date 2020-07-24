Tesla обвинила Rivian в краже коммерческой тайны

Tesla обвинила своего конкурента производителя электрокаров Rivian в промышленном шпионаже. Утверждается, что четыре бывших сотрудника компании Илона Маска поделились с новым работодателем информацией, которая составляет коммерческую тайну. Tesla подала иск в суд штата Калифорния. Rivian отрицает обвинения. Компания-конкурент «Теслы» основана как стартап в 2009-м году. Сейчас в её штате числятся 2,4 тыс. сотрудников, 178 из них - бывшие работники компании Илона Маска. В линейке Rivian два электрокара: пикап R1T и внедорожник R1S. Их серийное производство компания планирует начать в следующем году.