Представлен первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Украинская компания GSC Game World представила 23 июля первый трейлер компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликован на YouTubе-канале консоли Xbox.

На кадрах видны постапокалиптические виды Чернобыля. Отмечается, что действия шутера будут происходить в открытом мире. В частности, развитие сюжета будет зависеть от персонального выбора игрока, а концовок может быть несколько.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на Xbox Series X и РС и будет на начальном этапе бесплатно доступна подписчикам Xbox Game Pass.

Дата релиза пока не сообщается.

Первая часть игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» вышла в 2007 году. В 2008 и 2009 годах появились дополнения — «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо» и «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти».

12 июля стало известно, что актер Джанкарло Эспозито, сыгравший Густаво Фринга в сериале «Во все тяжкие», появится в роли злодея в компьютерной игре Far Cry 6.