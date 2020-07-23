Ремонт трассы Неёлово–Печоры в Псковской области завершится в августе

В Псковской области на участке автомобильной дороги Неёлово – Кудина Гора – Печоры в Печорском районе продолжается ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик проводит отсыпку обочин. В работе задействованы укладчик обочин, самосвалы для подвоза сыпучего материала, подметальная щетка и каток.

Дорожное покрытие сделали из двух слоев: выравнивающего и верхнего. Всего заасфальтировано более 8 км, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региону.

Подрядчик также отремонтировал водопропускные трубы, автобусные остановки, выкопал кюветы, прочистил полосу отвода. Впереди обустройство бровки и нанесение разметки. Срок сдачи объекта по контракту — 14 августа. Стоимость работ составляет 86,7 млн рублей.