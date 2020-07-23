Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Продажи медицинских масок в России снизились в 2,5 раза
Экономика
Около 50 баров оказались под угрозой закрытия в Петербурге из-за нового закона
Общество
«Прогресс МС-15» установил мировой рекорд скорости полета к МКС
Экономика
В России более 850 тыс. человек официально стали самозанятыми
Армия
Российские вертолетоносцы станут плавучими штабами

В России более 850 тыс. человек официально стали самозанятыми

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 850 тыс. человек начиная с 2019 года зарегистрировались в России как самозанятые. Об этом в четверг, 23 июля, сообщает пресс-служба Минэкономразвития страны.

Пора и режим знать: 40% фрилансеров хотят стать самозанятыми
Пока больше половины работающих на себя скрывают доходы

«По состоянию на 21 июля в стране зарегистрировано более 850 тыс. самозанятых, общий суммарный доход которых составляет более 110 млрд рублей», — подчеркнули в ведомстве.

Более 139 тыс. самозанятых в этом году, как отмечается в сообщении пресс-службы, вернули около 1,4 млрд рублей налогов.

В Минэкономразвития также напомнили, что с 1 сентября текущего года для самозанятых граждан станет доступен более широкий перечень инструментов поддержки, среди которых расширение льготных финансовых инструментов и увеличение программ обучение.

Так, помимо льготного кредита, эта категория граждан сможет получить в государственных МФО микрозаймы под 5,5% или ниже для начала своей деятельности. Занять можно будет до 2 млн рублей на срок до 3 лет.

О количестве зарегистрировавшихся в качестве самозанятых россиянах 29 июня рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин. По его словам, ежедневно более 2 тыс. граждан России проходят процедуру соответствующей регистрации.

При этом глава российского кабмина тогда напомнил, что с 1 июля география применения специального налогового режима для самозанятых будет расширена. Таким образом, жители всех регионов страны получат возможность приобрести статус самозанятых, а минимальный возраст для прохождения процедуры регистрации будет снижен с 18 до 16 лет.

Для поддержки официально зарегистрированных самозанятых на этапе начала работы предусмотрен стартовый налоговый капитал в размере 10 тыс. рублей.

О распространении режима самозанятых на все регионы страны 23 июня объявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что этим правом, согласно расчетам, могут воспользоваться около 3 млн россиян.

8 июня Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса. Он, в частности, устанавливает право самозанятых получить материальную поддержку в размере МРОТа — 12 130 рублей на уплату налога на профессиональный доход в 2020 году.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020