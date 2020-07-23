В России более 850 тыс. человек официально стали самозанятыми

Более 850 тыс. человек начиная с 2019 года зарегистрировались в России как самозанятые. Об этом в четверг, 23 июля, сообщает пресс-служба Минэкономразвития страны.

«По состоянию на 21 июля в стране зарегистрировано более 850 тыс. самозанятых, общий суммарный доход которых составляет более 110 млрд рублей», — подчеркнули в ведомстве.

Более 139 тыс. самозанятых в этом году, как отмечается в сообщении пресс-службы, вернули около 1,4 млрд рублей налогов.

В Минэкономразвития также напомнили, что с 1 сентября текущего года для самозанятых граждан станет доступен более широкий перечень инструментов поддержки, среди которых расширение льготных финансовых инструментов и увеличение программ обучение.

Так, помимо льготного кредита, эта категория граждан сможет получить в государственных МФО микрозаймы под 5,5% или ниже для начала своей деятельности. Занять можно будет до 2 млн рублей на срок до 3 лет.

О количестве зарегистрировавшихся в качестве самозанятых россиянах 29 июня рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин. По его словам, ежедневно более 2 тыс. граждан России проходят процедуру соответствующей регистрации.

При этом глава российского кабмина тогда напомнил, что с 1 июля география применения специального налогового режима для самозанятых будет расширена. Таким образом, жители всех регионов страны получат возможность приобрести статус самозанятых, а минимальный возраст для прохождения процедуры регистрации будет снижен с 18 до 16 лет.

Для поддержки официально зарегистрированных самозанятых на этапе начала работы предусмотрен стартовый налоговый капитал в размере 10 тыс. рублей.

О распространении режима самозанятых на все регионы страны 23 июня объявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что этим правом, согласно расчетам, могут воспользоваться около 3 млн россиян.

8 июня Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса. Он, в частности, устанавливает право самозанятых получить материальную поддержку в размере МРОТа — 12 130 рублей на уплату налога на профессиональный доход в 2020 году.