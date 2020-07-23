В пресс-центре «Известий» обсудят эскалацию конфликта Армении и Азербайджана

28 июля в 16:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» эксперты по международным отношениям обсудят тему «Эскалация между Арменией и Азербайджаном: новая фаза или тлеющий конфликт?». Трансляция пресс-конференции будет доступна на портале IZ.RU. Аккредитованные журналисты смогут задать вопросы спикерам в режиме онлайн.

Спустя четыре года после относительного затишья конфликт между Арменией и Азербайджаном вновь обострился. Бои на этот раз проходили не в Карабахе, а на международно-признанной границе в районе Тавуш-Товуз. Почему инцидент на границе привел к эскалации, и каковы ее последствия? На эти и другие вопросы дадут ответ эксперты по региону:

Григорий Трофимчук, председатель экспертного совета фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей»;

Геворг Мирзаян, политолог, кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ;

Садатгулу Гулиев, эксперт по карабахскому конфликту, автор телеграм-канала «Девичья башня».

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел: +7 964 558 61 33, (Светлана Гоф).