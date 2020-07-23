Тепловоз столкнулся с автомобилем в Ленинградской области

Водитель автомобиля «ВАЗ» госпитализирован после столкновения с тепловозом в Ленинградской области. По факту ДТП проводится проверка.

Авария произошла в Лежском районе на железнодорожном переезде Витебской дистанции. По данным правоохранительных органов, водитель «ВАЗа» выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает телеканал «78».

В результате столкновения с тепловозом мужчина получил травмы различной степени тяжести.

В апреле сообщалось о росте количества ДТП на переездах Октябрьской железной дороги в 1,5 раза. В результате аварий в I квартале погиб один человек.