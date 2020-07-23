Прямой эфир

НМГ и фонд «Навстречу переменам» проводят конкурс для СМИ #ГЕРОИПЕРЕМЕН

0
Фото: пресс-служба ЗАО «НМГ»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Национальная Медиа Группа» и фонд «Навстречу переменам» объявили конкурс для СМИ #ГЕРОИПЕРЕМЕН. В конкурсе могут принять участие журналисты и блогеры, авторы материалов о лидерах социальных организаций и проектов. С помощью конкурса организаторы хотят обратить внимание на реальные истории лидеров социальных и социально-предпринимательских проектов, рассказать об успехах и трудностях на их пути.

Руководители фондов, волонтерских движений, авторы социально-предпринимательских проектов трудятся на благо общества, но общество пока мало знает об их деятельности и о том, кто эти люди, почему они выбрали такой путь. Поэтому фонд «Навстречу переменам», медиахолдинг «НМГ», компания Tele2 и канал Viasat Nature объединились, чтобы поощрить стремления журналистов и блогеров рассказывать об успехах социальных проектов и их лидеров. А также показать обществу как можно больше реальных историй о благотворительности и волонтерстве в России.

Номинации конкурса:

  • «Увидеть героя» от «Национальной Медиа Группы» – видеоматериалы о лидерах социальных проектов;
  • «Текст по другим правилам» от компании Tele2 – публикаций в газетах, журналах, прочих СМИ, блогах о лидерах социальных проектов;
  • «Герой живой планеты» от канала Viasat Nature – публикации и видеоролики о лидерах экологических проектов.

В состав жюри конкурса #ГЕРОИПЕРЕМЕН входят:

Ольга Паскина, генеральный директор ЗАО «Национальная Медиа Группа», Ирина Гофман, президент и генеральный директор международной вещательной компании Viasat World, Глеб Прозоров, экс-генеральный директор газеты «Ведомости», Кирилл Алявдин, директор по корпоративным коммуникациям компании Tele2, Дарья Пенчилова, заместитель главного редактора ТАСС, Анастасия Лотарева, главный редактор портала «Такие дела».

Этапы конкурса:

30 июня – 10 сентября 2020 года прием заявок от журналистов и блогеров. На конкурс принимаются оригинальные творческие материалы, опубликованные в период с 10.06.2019 по 10.09.2020.

11 сентября – 15 октября 2020 года экспертная оценка материалов жюри.

20–30 октября 2020 года награждение победителей в Москве на торжественном мероприятии фонда «Навстречу переменам», посвященном развитию социального предпринимательства в России.

Конкурс проходит при поддержке компании Tele2, Медиахолдинга «Национальная Медиа Группа» и канала Viasat Nature. Информационные партнеры конкурса: портал «Такие дела» и информационное агенство России ТАСС.

Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» помогает российским социальным предпринимателям реализовывать смелые инновационные идеи, объединяя усилия бизнеса, некоммерческого сектора и гражданского общества в стремлении улучшить качество жизни российских детей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020