Литва выдала России обвиняемого в подделке платежных документов

Официальный Вильнюс выдал Москве россиянина, обвиняемого в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов на сумму 513 млн рублей. Об этом заявила Генпрокуратура РФ 23 июля.

«Сегодня по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Литовской Республики экстрадировали в Россию гражданина РФ Петра Мельникова.

Органами следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ («Изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами»)», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что с января 2010 года по январь 2014-го в городе Владимир Петр Мельников изготовил и сбыл распоряжения о переводе средств и документы, предназначенные для неправомерного приема и выдачи денежных средств на сумму свыше 513 млн рублей.

Отмечается, что Мельников с сообщниками перечислял деньги по фиктивным сделкам, указанным в платежных документах, для обналичивания через счета юридических и физических лиц.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако Мельникову удалось скрыться от правоохранительных органов. В июле 2018 года его объявили в международный розыск.

В октябре 2018 года Генпрокуратура РФ направила в Литву запрос о его выдаче, который был удовлетворен в июле 2020 года.