УАЗ выпустит новые версии внедорожника «Патриот»

Ульяновский автомобильный завод сертифицировал версии внедорожника «УАЗ Патриот» для работы в полиции, Росгвардии и военной полиции. Это следует из одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которое было опубликовано в базе Росстандарта.

Такие версии оснастят металлической перегородкой за задним трехместным сиденьем, заглушенными или тонированными задними окнами, плафоном освещения и электропроводкой, защищенными от умышленного повреждения.

Все модификации «УАЗ Патриот» получат 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. Коробки передач — механическая и «автомат».

8 июня сообщалось, что Ульяновский автозавод выпустил модель «УАЗ Профи» в исполнении для пожарной охраны.