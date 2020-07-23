Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре
Мир
Захвативший автобус с заложниками в Луцке арестован
Общество
Суд признал виновными диспетчеров Внуково по делу о гибели главы Total
Общество
Вылеченный в Челябинске львенок уедет в Танзанию
Общество
Минздрав заявил о штатном проведении выплат медикам

УАЗ выпустит новые версии внедорожника «Патриот»

0
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ульяновский автомобильный завод сертифицировал версии внедорожника «УАЗ Патриот» для работы в полиции, Росгвардии и военной полиции. Это следует из одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которое было опубликовано в базе Росстандарта.

Такие версии оснастят металлической перегородкой за задним трехместным сиденьем, заглушенными или тонированными задними окнами, плафоном освещения и электропроводкой, защищенными от умышленного повреждения.

Все модификации «УАЗ Патриот» получат 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. Коробки передач — механическая и «автомат».

8 июня сообщалось, что Ульяновский автозавод выпустил модель «УАЗ Профи» в исполнении для пожарной охраны.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020