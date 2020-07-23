Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

Президент России Владимир Путин присвоил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову звание генерал-майора.

«Я благодарен Владимиру Путину за присвоение нового звания, как и за всё, что он делает для развития нашего великого государства. Я всегда говорил и еще раз повторяю, что, являюсь верным пехотинцем нашего президента, готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте. Для этого у нас есть всё — воля, решимость, полная готовность», — написал Кадыров 23 июля на своей странице «ВКонтакте».

Глава Чечни рассказал, что президент во время телефонного разговора лично зачитал указ, поздравил с присвоением звания и пожелал дальнейших успехов.

Кроме того, Кадыров отметил, что его перевели из структуры МВД в Росгвардию. За это он отдельно поблагодарил главнокомандующего войсками Национальной гвардии Российской Федерации Виктора Золотова.

В конце июня Кадыров в ходе заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом предложил избрать Путина «пожизненным президентом». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что в Конституции нет такого статуса.