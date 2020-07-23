В Кремле не определились с форматом участия Путина в сессии ГА ООН

В Кремле пока не решили, будет ли президент России Владимир Путин записывать видеообращение для Генассамблеи (ГА) ООН. Об этом в четверг, 23 июля, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее ГА ООН проголосовала за решение, согласно которому лидеры стран могут записать свои выступления, которые будут транслироваться на юбилейной сессии. От решения проводить встречу в традиционном формате в организации отказались из-за сложной эпидемиологической обстановки по коронавирусу в Нью-Йорке.

«Мы не понимаем пока, какое будет участие в Нью-Йорке. Поэтому пока строить какие-то конкретные планы просто невозможно. В зависимости от того, как мы будем получать уточняющую информацию на этот счет, уже тогда будут вноситься различные предложения президенту. Пока планов на этот счет нет», — сказал Песков.

В июне Путин в ходе одной из онлайн-встреч отметил удобство видеоконференций, но в то же время назвал испытанием для себя режим дистанционной работы, так как больше предпочитает прямой контакт с людьми.

По мнению Пескова, дистанционный режим не снижает эффективности и интенсивности работы президента.