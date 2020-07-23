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Памятнику первопроходцу Похабову в Иркутске завязали глаза

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В Иркутске правоохранительные органы разыскивают тех, кто одел белую повязку на глаза памятнику Якову Похабову на улице Нижней Набережной. Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения. Никаких повреждений самого монумента не обнаружено.

Белая ткань на голове покорителя сибирских просторов появилась в ночь на 23 июля, сообщает ИА IrkutskMedia, Каким образом «альпинистам» удалось залезть на вершину фигуры высотой 6 м, пока не установлено. Видео обновленного памятника появилось в соцсетях. Комментаторы в шутку называют произошедшее «игрой в жмурки по-иркутски».

Памятник был установлен в Иркутске к 350-летию города в 2011 году. Стоимость установки составила 33 млн рублей. Яков Похабов был русским землепроходцем, казаком из Енисейска, который 6 июля 1661 года поставил острог на правом берегу Ангары. Спустя девять лет на этом месте появилась крепость, вокруг которой разросся город.

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