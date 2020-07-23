Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Мишустин заявил об отсутствии предпосылок второй волны COVID-19
Экономика
Эксперт предупредил о росте цен на кредиты в случае запрета приложений банков
Политика
ЦИК обсудит порядок досрочного голосования на выборах в сентябре
Авто
В Госдуме назвали неразумным наказывать мотоциклистов за лавирование
Авто
Tesla обвинила конкурентов в краже информации

Росгвардия сможет вести учет гражданского оружия через IT-платформу

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До конца 2020 года НИИ «Восход» разработает информационную систему для контроля, с помощью которой Росгвардия сможет контролировать оборот оружия и управлять охранными услугами. Об этом в четверг, 23 июля, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на конкурсную документацию.

Неспортивный интерес: чем грозит закон об охоте с луком и арбалетом
Новая норма может помочь браконьерам и осложнить жизнь стрелковым клубам, опасаются эксперты

Новая система будет включать в себя внутренний портал для сотрудников Росгвардии и внешний для покупателей, продавцов и производителей оружия. Будет создана единая база учтенного оружия, доступ к которой получат магазины, заводы, стрелковые клубы и частные охранные предприятия. С момента выпуска на заводе каждая единица оружия и ее оборот будут зафиксированы в системе. В распоряжении Росгвардии окажутся данные покупателя, а также информация о приобретаемых патронах. Покупатели через платформу смогут получить разрешение на покупку и хранение оружия, для этого через новый портал нужно будет отправить заявку. Выдача оружия будет происходить с использованием безбумажных технологий.

Предварительные испытания системы запланированы на конец ноября.

Системой можно будет также воспользоваться через специально разработанные приложения под iOS и Android. Для сотрудников Росгвардии будет создана расширенная версия под управлением российской ОС, что позволит считывать данные владельца оружия и передать информацию по защищенному каналу в центральную базу данных.

Указано, что через портал работа Росгвардии по охране будет автоматизирована. Согласно документации, дежурные смогут следить за группами задержания онлайн, а также контролировать их передвижение.

В начале марта директор Росгвардии Виктор Золотов рассказал, что лицензии и разрешения на оружие будут переведены в электронный формат.

В феврале стало известно о том, что в России выявили более 250 тыс. нарушений правил оборота оружия по итогам 2019 года. Кроме того, было аннулировано почти 50 тыс. лицензий и разрешений на гражданское оружие.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020