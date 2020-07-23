Новый водовод построят в Магадане в 2021 году

В Магадане строится водовод вдоль улицы Речной от микрорайона Пионерный до насосной станции «Мучные склады». Он предназначен для снабжения питьевой водой жителей микрорайона Солнечный.

Работы должны завершить в сентябре 2021 года. Их стоимость оценивается в сумму, превышающую 70 млн рублей. Проект осуществляет ООО «Тепломонтаж». Протяженность трубопровода составит 3 км, сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на городскую администрацию.

Главный инженер предприятия «Водоканал» Александр Сомов рассказал, что водовод вдоль Речной улицы, который существует в настоящее время, эксплуатируется уже более 40 лет. Кроме того, он находится ниже уровня водохранилища Магаданский ТЭЦ. Поэтому в случае ремонта с него необходимо сбрасывать воду. Это существенно усложняет обслуживание.