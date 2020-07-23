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В Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»

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Фото: Объединенная строительная корпорация/aoosk.ru
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В Черном море к заводским ходовым испытаниям приступил патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин», сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

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При выходе в море экипаж проведет наладку и проверку главной энергетической установки и испытает различное оборудование и внутрикорабельные средства связи.

Отмечается, что корабль войдет в соединение кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы, пишет 22 июля «РИА Новости».

Патрульный корабль «Павел Державин» является третьим кораблем проекта 22160, а также первым строящимся на верфи «Залив» в Крыму. Головной и первый серийный патрульные корабли «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев» уже переданы Черноморскому флоту.

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