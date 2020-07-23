Следователи возбудили уголовное дело из-за пропажи самолета в Бурятии

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту пропажи самолета Ан-2 в Бурятии, сообщает пресс-служба ведомства 22 июля.

Следователи будут расследовать инцидент по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

«В связи с отсутствием в течение длительного времени информации о местонахождении воздушного судна у следствия имеются основания полагать, что в результате авиационного инцидента могли пострадать находившиеся на борту самолета пассажиры и члены экипажа», — говорится в заявлении.

Вечером 19 июля самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из поселка Кырен Тункинского района, после чего перестал выходить на связь. На его борту находились два члена экипажа и еще четыре специалиста, которые должны были определить области химобработки лесов от тутового шелкопряда.

Поисковая операция в регионе возобновлена, пишет «Газета.ру».

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.