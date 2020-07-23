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Бастрыкин поручил проверить сообщения о нарушении прав жителей Барвихи

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о нарушении прав жителей села Барвиха Московской области, сообщается на сайте ведомства в среду, 22 июля.

Проверка организована после появлений в СМИ сообщений о жалобах местных жителей на застройщика, который начал строительство забора вокруг соснового леса.

«Сообщалось, что действия частной компании вызвали опасения у людей. Жители считают, что установив забор, компания будет вырубать сосновый лес для дальнейшей застройки», — сказано в сообщении.

Сейчас следователи проводят проверку о нарушении прав граждан и проверяют законность действий фирмы.

Накануне следователи организовали доследственную проверку после появления информации о нападениях собак на двоих детей в подмосковном Красногорске.

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