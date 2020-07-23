В МЧС рассказали о способах распознать утопающего

Специалисты МЧС рассказали, как распознать утопающего человека, отметив, что для его спасения есть не более нескольких минут, пишет 23 июля «РИА Новости».

«Если вы заметили, что человек молча погружается под воду, то надо поспешить к нему — у вас есть всего пара минут на спасение», — заявил собеседник агентства, добавив также, что человек может то погружаться в воду, то выныривать.

В ведомстве добавили, что тонущий обычно держится в воде вертикально, барахтается, пытаясь удержаться на плаву, откидывает голову назад. Кроме того, у утопающего открыт рот и учащенное дыхание, потому что он пытается захватить больше воздуха.

Спасатели напомнили, что купаться можно только в специально организованных для этого местах и нельзя лезть воду, будучи в нетрезвом состоянии. Специалисты МЧС также призвали родителей уделять особое внимание детям и не оставлять их без присмотра около воды.

21 июля в Уфе на одном из самых опасных мест по течению реки Белой от пляжа «Солнечный» утонул ребенок. Родители вместе с тремя детьми отмечали на берегу Белой день рождения, когда дети захотели искупаться. По словам взрослых, они следили за ними и увидели, что все трое начали тонуть. Одного мальчика спасти не удалось.