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В МЧС рассказали о способах распознать утопающего

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Специалисты МЧС рассказали, как распознать утопающего человека, отметив, что для его спасения есть не более нескольких минут, пишет 23 июля «РИА Новости».

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«Если вы заметили, что человек молча погружается под воду, то надо поспешить к нему — у вас есть всего пара минут на спасение», — заявил собеседник агентства, добавив также, что человек может то погружаться в воду, то выныривать.

В ведомстве добавили, что тонущий обычно держится в воде вертикально, барахтается, пытаясь удержаться на плаву, откидывает голову назад. Кроме того, у утопающего открыт рот и учащенное дыхание, потому что он пытается захватить больше воздуха.

Спасатели напомнили, что купаться можно только в специально организованных для этого местах и нельзя лезть воду, будучи в нетрезвом состоянии. Специалисты МЧС также призвали родителей уделять особое внимание детям и не оставлять их без присмотра около воды.

21 июля в Уфе на одном из самых опасных мест по течению реки Белой от пляжа «Солнечный» утонул ребенок. Родители вместе с тремя детьми отмечали на берегу Белой день рождения, когда дети захотели искупаться. По словам взрослых, они следили за ними и увидели, что все трое начали тонуть. Одного мальчика спасти не удалось.

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