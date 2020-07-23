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Группа ABBA выпустит новые песни в 2021 году

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Легендарная шведская поп-группа ABBA выпустит пять новых песен в 2021 году, сообщает издание The Independent со ссылкой на ведущего подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда.

В начале года квартет анонсировал выход двух композиций текущей осенью.

По словам Ллойда, он вел часовой подкаст с одним из участников группы Бьорном Ульвеусом, в котором тот уточнил планы коллектива.

«Они записали пять новых песен, которые должны были выйти еще в конце прошлого года. Из-за технических трудностей и пандемии всё происходит с задержкой. Но он [Ульвеус] пообещал мне, что новая музыка ABBA выйдет в 2021 году», — отметил Ллойд.

Информация о возможном воссоединении ABBA появляется регулярно c 2018 года.

Шведская группа, состоящая из Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона, Агнеты Фельтског и Анни-Фрид Лингстад, завоевала международную известность в 1974 году после победы на Евровидении с песней Waterloo.

Последний студийный альбом ABBA был выпущен в 1982 году, а три неизданных песни были обнародованы в 1993–1994 годах.

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