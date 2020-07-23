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Футболисты клубов «Енисей» и «СКА-Хабаровск» подрались во время матча

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Фото: скриншот с видео
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Во время товарищеского матча между игроками футбольных клубов «Енисей» и «СКА-Хабаровск» 22 июля произошла драка, пишет «Чемпионат».

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Игрок красноярской команды Валерий Кичин сцепился с футболистом из противоположной команды, в результате спортсмены упали на поле и начали драться. Чтобы разнять пару, сбежались все члены обеих команд.

Отмечается, что во время драки Кичин провел прием из MMA, чтобы повалить соперника на землю. При этом прозвище футболиста — Конор, которое он получил за сходство с ирландским бойцом Конором Макгрегором.

Футбольный матч завершился победой красноярцев со счетом 1:0.

14 июля сообщалось, что помощник главного арбитра во время футбольного товарищеского матча между московским «Сахалинцем» и махачкалинским «Легионом Динамо» подрался с одним из игроков.

На опубликованном в Сети видео запечатлен момент, когда судья бьет игрока «Сахалинца» кулаком в лицо в ходе спора. Отмечается, что за такую выходку арбитру грозит пожизненная дисквалификация.

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