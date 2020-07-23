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Илон Маск получит премию в размере $2 млрд от Tesla

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Фото: REUTERS/Aly Song
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Американский производитель автомобилей Tesla выплатит своему основателю, бизнесмену Илону Маску премию в размере $2 млрд, сообщает 22 июля Bloomberg.

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Это решение было принято после того, как средняя рыночная капитализация компании превысила порог в $150 млрд за полгода.

В марте 2018 года акционеры компании Tesla лишили Маска на 10 лет фиксированной зарплаты, вместо этого он получает опционы на акции компании.

Теперь у Маска появится возможность приобрести 1,69 млн акций организации, однако для их продажи бизнесмену придется выждать пять лет. В данном случае бизнесмен сможет заработать $2,1 млрд.

1 июля Tesla заняла лидирующее место в мире по рыночной капитализации в своей нише, обойдя японскую корпорацию Toyota. Отмечается, что акции компании выросли вдвое с начала 2020 года.

Tesla была основана в 2003 году. Штаб-квартира находится в Пало-Альто в Калифорнии. Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, впоследствии также стала заниматься решениями для хранения электроэнергии.

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