Нарушения при золотодобыче на 49 млн рублей выявили в Амурской области

Природе Амурской области нанесен ущерб на общую сумму более 49 млн рублей. Об этом заявил министр природных ресурсов региона Сергей Маху.

Вопрос о предупреждении и пресечении нарушений в сфере золотодобычи обсуждался на совещании по обеспечению правопорядка. За первые полгода 2020 года амурское минприроды осмотрело 35 водных объектов в Зейском, Магдагачинском и Селемджинском районах. По итогам проверок организациям, загрязнившим северные реки и озера, предъявлены иски о возмещении ущерба, а виновные лица привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 1,6 млн рублей, отмечает asn24.ru.

Выявить эти нарушения стало возможным после приобретения анализатора взвешенных веществ.