Ученые в США нашли способ борьбы с COVID-19 при помощи антител

Ученые из Колумбийского университета (Нью-Йорк) обнаружили антитела, способные нейтрализовать коронавирусную инфекцию. Результаты исследования опубликованы 22 июля в журнале Nature.

Отмечается, что специалисты исследовали 40 переболевших COVID-19 пациентов и выделили 61 тип антител, способных бороться с инфекцией. Из них 19 оказались эффективными при уничтожении частиц коронавируса в легких.

Эксперименты на хомяках показали, что инъекция «коктейля» из этих антител может заменить вакцину от вируса.



«Мы специально выделили очень сильные антитела, которые можно массово производить и затем вводить. Мы предполагаем, что они могут быть использованы для профилактики или лечения SARS-CoV-2», — цитирует одного из авторов исследования Дэвида Хо The Guardian.

По его словам, запуск испытаний на людях может состояться уже в октябре. Предположительная стоимость такой инъекции в будущем может составлять примерно $50.

Издание подчеркнуло, что аналогичные исследования антител для борьбы с COVID-19 проводятся в Торонто.

13 июля стало известно, что американские и китайские ученые обнаружили в грудном молоке переболевших коронавирусом женщин антитела к COVID-19. Они не только помогают ребенку противостоять патогену, но могут использоваться и в профилактических целях для обеспечения защитой взрослых людей.