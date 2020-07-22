Трамп направил федеральные силы для борьбы с преступностью в городах

Дополнительные федеральные силы будут направлены в американские города для борьбы с разгулом преступности, заявил президент США Дональд Трамп в среду, 22 июля.

Сотни сотрудников правоохранительных органов будут направлены в Чикаго, штат Иллинойс. Кроме того, в рамках операции «Легенда» федеральные правоохранители будут направлены и в другие города, в которых зафиксированы всплески насилия и беспорядков, сообщает The Guardian.

Ранее в среду сообщалось, что в Портленд направили сотрудников федеральных правоохранительных органов. Исполняющий обязанности главы министерства внутренней безопасности США заявил, что местные стражи порядка бездействовали.

Трамп несколько недель предупреждал о возможном привлечении федеральных сил для сдерживания протестующих против полицейского произвола и расовой дискриминации после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В конце мая мужчина скончался во время задержания сотрудниками полиции.