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Женщина утонула в реке Неручь в Орловской области

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В Свердловском районе Орловской области утонула женщина. Трагедия произошла в населенном пункте Степановка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Информация о произошедшем поступила спасателям 21 июля в 18:38. По словам заявителя, женщина 1956 года рождения утонула в не оборудованном для купания месте, пишет InfoOrel.ru.

Тело погибшей извлекли из воды очевидцы. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции.

За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали на вызовы 18 раз. Из них шесть раз на тушение возгораний и 12 раз на различные происшествия.

Кроме того, в Свердловский район в деревню Философово выезжали сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы. Там они изъяли и уничтожили артснаряд времен Великой Отечественной войны.

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