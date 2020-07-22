Группа The Rolling Stones выпустила неизданную песню 1974 года

Британская рок-группа The Rolling Stones 22 июля выпустила неизвестную песню, записанную в 1974 году с участием коллектива Led Zeppelin.

Трек носит название Scarlet. Текст посвящен девушке по имени Скарлет, к которой питает чувства лирический герой.

«Первоначально записанная в октябре 1974 года, эта песня никогда ранее не публиковалась.В ее записи принял участие легендарный гитарист Джимми Пейдж из Led Zeppelin, а также бас-гитарист Рик Греч из группы Blind Faith», — написал коллектив в Twitter.

В апреле вышел первый за семь лет сингл группы под названием Living In A Ghost Town. Он посвящен пандемии коронавирусной инфекции.