Женщина и трехлетний сын отравились угарным газом в Нижнем Новгороде

Следственный комитет начал проверку по факту отравления женщины и трехлетнего ребенка угарным газом. Мальчик был госпитализирован.

По данным правоохранительных органов, пострадавшие почувствовали недомогание в квартире по улице Суетинской. 32-летней женщине и мальчику внезапно стало плохо. Глава семейства вызвал скорую помощь. Пострадавшие были доставлены в больницу. После осмотра женщину отпустили домой, а ребенка госпитализировали. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

Причиной отравления могла стать одновременная работа газовой колонки и плиты. Также не исключена неисправность газового оборудования. Следственный комитет проводит доследственную проверку.

5 мая в Орловской области угарным газом отравились 40-летний мужчина, его 35-летняя супруга, двое детей и 61-летняя родственница. Мужчина погиб, остальные пострадавшие были госпитализированы. В ходе проверки установлено, что вентиляционный канал в доме длительное время не обслуживался. По данному факту возбуждено уголовное дело.