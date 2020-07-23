Проводник электричества: как построить собственную ГЭС

Ахшара Варзиева знают далеко за пределами родного села Джимара и даже за пределами Северной Осетии. Бывший житель республиканской столицы, перебравшийся в высокогорный аул, своими руками построил там гидроэлектростанцию. Как самостоятельно решить проблему с электричеством — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
Джимара — самое отдаленное село Даргавского ущелья. Когда-то здесь насчитывалось 60 дворов, сейчас постоянно живет лишь шесть семей. Здесь нет ни школы, ни администрации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
Жители аула на протяжении последних десятилетий постоянно страдали от перебоев с электричеством: обрывы из-за снега и ветра, обветшавшие столбы старой ЛЭП, построенной еще в 1950-х, постоянно падали, их приходилось то и дело восстанавливать, заново натягивать провода. Многие не выдержали бытовых неудобств, отсутствия нормальной дороги и уехали
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
Варзиев, проживший 30 лет с семьей во Владикавказе, вернулся в село ухаживать за пожилыми родителями. В Джимаре царила полная разруха, посреди нее жили одни старики, а вокруг на десятки километров не было ни дорог, ни больниц
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
Первым использовать энергию местной реки Гизельдон пытался отец Ахшара еще в 1960-х. У него не было никакой техники, всё делал вручную, землю копал лопатой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
Мини-ГЭС вырабатывала всего 1 киловатт и прослужила 2 года, потом ее смыла вышедшая из берегов река
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
Ахшар подошел к вопросу более масштабно. Вместе с братом Эльбрусом, инженером-энергетиком по специальности, они сконструировали новую ГЭС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
Работать над ней начали почти 20 лет назад, в свободное от работы время, а первого тока пришлось ждать несколько лет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
Когда-то на этом месте стояла водяная мельница, поэтому новый канал копать не пришлось
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
Металл для сооружения гидроэлектростанции брали на заброшенных шахтах, расположенных неподалеку
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
Берег, чтобы ГЭС снова не смыло, укрепили огромными валунами, весом до 15 т. Проблем со строительной техникой — экскаватором, трактором, бульдозером — не было. Ахшар по профессии дорожник, тратиться приходилось только на горючее
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
Вся конструкция, в зависимости от сезона и количества воды в реке, может подниматься и опускаться
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
С помощью собственного электричества семья Ахшара и дом обогревает, и готовит. От него же работают телевизор, холодильник, компьютер, токарный станок, сварочный аппарат
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
37 киловатт электроэнергии Верзиевым хватает с избытком — им надо всего 3. А излишками во время аварий на ЛЭП Ахшар делится с соседями
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